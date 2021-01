London, 6. januarja - Nogometaši Tottenhama so prvi finalisti angleškega ligaškega pokala. V torek zvečer so v polfinalu premagali drugoligaša Brentford z 2:0 in se bodo tako 25. aprila na Wembleyju borili za svojo peto tovrstno lovoriko. Za Tottenham sta zadela Mousa Sissoko in Son Heung-Min.