Newyorške borze ob vzpodbudnih gospodarskih podatkih končale v zelenem

New York, 5. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, kar analitiki pripisujejo izboljšanju gospodarskih podatkov, predvsem podatkov o proizvodnji in povečanju prodaje avtomobilov v četrtem četrtletju leta 2020. Vlagatelji so spremljali tudi volitve v Georgii, ki bodo odločale o tem, kdo bo imel večino v ameriškem senatu.