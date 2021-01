Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 1.)

Ljubljana, 5. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vrnitvi otrok s posebnimi potrebami v šole, povečevanju števila aktivno okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji in smrti ženske, ki je umrla po cepljenju proti covidu-19. Poročale so tudi o napovedi nezaupnice slovenski vladi in trojnem dvojčku Luke Dončića.