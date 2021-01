Strokovnjaki WHO tik pred preiskavo na Kitajskem še brez dovoljenj za vstop

Ženeva, 5. januarja - Mednarodna skupina strokovnjakov pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je že na poti na Kitajsko, kjer bo preiskovala izvor novega koronavirusa, vendar jim Peking še vedno ni odobril vstopa v državo. Svetovalci WHO za cepljenje pa so medtem sporočili, da je drugi odmerek Pfizerjevega cepiva mogoče zamakniti, a le izjemoma.