Internistična prva pomoč ljubljanskega Kliničnega centra po praznikih močno obremenjena

Ljubljana, 5. januarja - Na internistični prvi pomoči ljubljanskega Kliničnega centra imajo po praznikih izredno povečan priliv obravnav, beležijo večje število reanimacij, zaradi prerazporeditve osebja na oddelke za bolnike s covidom in prevzema dela urgentnih obravnav infekcijske klinike so še bolj obremenjeni, so zapisali v sporočilu. Bolnike prosijo za potrpežljivost.