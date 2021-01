Otroci s posebnimi potrebami znova v šoli, vzrok za smrt starejše osebe po cepljenju naj bi bil srčni infarkt

pripravila Polona Šega

Ljubljana/Radovljica/Ptuj/Strunjan, 5. januarja - Otroci s posebnimi potrebami so se po skoraj treh mesecih pouka na daljavo zaradi protikoronskih ukrepov vrnili v šolo, česar so bili veseli tako otroci kot starši in učitelji. Po državi še naprej poteka cepljenje proti covidu-19, vzrok za smrt pri starejši osebi, umrli po cepljenju, pa je bil po prvi oceni ponovljeni srčni infarkt in ne cepivo.