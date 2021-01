V premier league rekordnih 40 pozitivnih primerov

London, 5. januarja - Kar 40 igralcev in klubskega osebja angleške nogometne lige je bilo na zadnjih testiranjih na novi koronavirus pozitivnih, je danes sporočila angleška liga. Število pozitivnih primerov je več kot enkrat večje kot prejšnji neslaven rekord, ki so ga v 20-članski premier league dosegli v tednu med 21. in 27. decembrom; takrat je bilo pozitivnih 18.