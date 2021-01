Vlada podaljšala omejitve v trgovini in ponujanju storitev za en teden

Ljubljana, 5. januarja - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala do vključno 13. januarja. Danes je namreč sprejela nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim pa se ohranijo doslej veljavne izjeme, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.