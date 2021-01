Britanski poletni glasbeni festivali v eksistencialni krizi

London, 6. januarja - Krovna britanska organizacija za glasbene dogodke UK Music je opozorila, da se zaradi novega koronavirusa poletni glasbeni festivali in organizatorji dogodkov v živo ta hip soočajo z eksistencialno krizo. Opomnili so, da je sezono 2020 virus praktično izbrisal in izrazili skrb nad letošnjo sezono. Želijo si tudi večje podpore britanske vlade.