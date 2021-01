Objavljeni bodo podatki o registrirani brezposelnosti za december in leto 2020

Ljubljana, 6. januarja - Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o registrirani brezposelnosti v decembru in celotnem lanskem letu. Sredi decembra so na zavodu napovedali, da ob koncu leta pričakujejo okoli 88.000 brezposelnih. Konec novembra je bilo registriranih 84.139 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka več kot oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra 2019.