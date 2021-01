Na Japonskem rekordno število novih okužb

Tokio, 5. januarja - Na Japonskem so danes poročali o rekordnih 4916 novih okužbah z novim koronavirusom. Ob hitrem širjenju okužb, ki so drugič v šestih dneh presegle mejo 4000 novih primerov, vlada razmišlja o razglasitvi izrednih razmer v prestolnici Tokio in sosednjih prefekturah. Odločitev o tem naj bi premier Yoshihide Suga sporočil v četrtek.