Mediji: Nemčija ukrepe za zajezitev pandemije podaljšuje do konca meseca in jih še zaostruje

Berlin, 5. januarja - Nemčija bo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala do 31. januarja, do takrat pa bodo ostali zaprti tudi šole in vrtci, so se po poročanju nemških medijev danes dogovorili nemška kanclerka Angela Merkel in predsedniki vlad vseh 16 zveznih dežel.