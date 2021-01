Vreme: Ponoči bodo padavine zajele vso državo

Ljubljana, 5. januarja - Zvečer in ponoči bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo in do jutra večinoma ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah okoli -3, na Primorskem do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.