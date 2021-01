Tudi v SMG pripravili neposredne prenose predstav

Ljubljana, 5. januarja - Iz Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) so sporočili, da bodo, podobno kot že nekatera druga gledališča, začeli z neposrednimi prenosi svojih predstav preko spletnega mesta Tretji oder. Startali bodo v soboto s predstavo Paloma v režiji Brine Klampfer in dramaturgiji Kaje Blazinšek. Ponovitvi bosta na sporedu 12. in 13. januarja.