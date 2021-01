Na Goriškem prvi okuženi v VDC in tolminski enoti Doma upokojencev Podbrdo

Nova Gorica, 5. januarja - V Varstveno delovnem centru (VDC) Nova Gorica je po zadnjih podatkih okuženih deset zaposlenih in deset njihovih oskrbovancev in uporabnikov. Do sploh prve okužbe je prišlo tudi še v zadnjem od 12 domov za starejše v tej regiji, in sicer v tolminski enoti Doma upokojencev Podbrdo.