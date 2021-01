V Galeriji Škuc razstava Suzane Brborović in Lucijana Preloga

Ljubljana, 6. januarja - V Galeriji Škuc si je od danes mogoče ogledati razstavo Suzane Brborović in Lucijana Preloga the colour of overthinking. Postavitev predstavlja nova slikarska dela Suzane Brborović in nadaljevanje Prelogove umetniške serije Gods en Vogue. Vsem delom je skupen nastanek, neobremenjen s sporočilnostjo in z željo po osredotočanju na slikanje samo.