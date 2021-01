Velika planina konec tedna ponuja smučanje in sankanje

Kamnik, 5. januarja - Konec tedna bo Velika planina odprla smučišče, tekaške proge in omogočila nočno sankanje. Smučišče bo odprto od petka do nedelje med 9. in 15. uro, nočno sankanje pa bo možno v petek in soboto od 16. do 19. ure. Prva nihalka bo na planino peljala ob 8.30, zadnja v dolino pa ob 20. uri, so sporočili iz Velike planine.