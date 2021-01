Voditelji zalivskih držav podpisali sporazum za konec spora s Katarjem

Rijad, 5. januarja - Voditelji zalivskih držav so na današnjem vrhu v Savdski Arabiji podpisali sporazum o regionalni solidarnosti in stabilnosti. S t.i. dogovorom iz Al Ule se je končal triletni diplomatski spor s Katarjem, je sporočil savdski princ Mohamed bin Salman. Ob tem se je zahvalil ZDA in Kuvajtu za posredovanje v sporu, poročajo tuje agencije.