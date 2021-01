Trgovinska zbornica z vnovičnim pozivom za odprtje prodajaln

Ljubljana, 5. januarja - Trgovinska zbornica je znova pozvala k takojšnjemu sproščanju omejitev poslovanja prodajaln, ki so v skladu z vladnim odlokom zaprte, v tistih statističnih regijah, v katerih je epidemiološko stanje najbolj ugodno. Rezerve trgovcev so pošle, državna pomoč pa ne zadošča za pokritje stroškov, so izpostavili.