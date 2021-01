Predstavniki vzgojno-izobraževalne dejavnosti in staršev v sredo z Janšo o ponovnem odpiranju vrtcev in šol

Ljubljana, 5. januarja - Predstavniki vzgojno-izobraževalne dejavnosti in staršev se bodo v sredo sestali s predsednikom vlade Janezom Janšo na pogovoru o ponovnem odpiranju vrtcev in šol. Želijo si, da bi vlada prisluhnila njihovim predlogom pri sprejemanju ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja ter da bi epidemiološke razmere omogočile čimprejšnjo in varno odprtje.