Dejstva o cepljenju: Razvoj klasičnega cepiva proti covidu-19 bi trajal več let, nove tehnologije postopke skrajšale

Ljubljana, 8. januarja - Prvi cepivi proti covidu-19, ki sta bili potrjeni v EU za uporabo, temeljita na novi tehnologiji - gre za mRNK cepiva. Ta tehnologija je omogočila tudi bistveno hitrejši razvoj cepiv. Če bi želeli pripraviti "klasično" cepivo proti covidu-19, ki bi temeljilo na do sedaj uporabljenih tehnologijah, bi za to potrebovali več let.