V novomeški bolnišnici lani hospitalizirali več kot 700 covidnih bolnikov

Novo mesto, 5. januarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer imajo danes 90 covidnih bolnikov, od teh 12 na intenzivnem oddelku, so v bolnišnično oskrbo lani sprejeli 709 bolnikov. Ti so bili povprečno stari 74 let. Umrlo jih je 146, povprečna starost umrlih je znašala 82 let. Večina umrlih je imela pridružene bolezni, povprečna hospitalizacija je dosegla deset dni.