Dejstva o cepljenju: Morebitni stranski učinki cepiva proti covidu-19 blagi in prehodni

Ljubljana, 14. januarja - Pri cepljenju proti covidu-19 s cepivoma, ki sta bili doslej registrirani v EU, so možni blažji stranski učinki, najpogosteje rdečina in bolečina na mestu vboda, utrujenost, glavobol in vročina. Ti učinki so prehodni, izzvenijo v nekaj dneh, medtem ko so resni neželeni učinki, kot je alergija in anafilaktični odziv, izjemno redki.