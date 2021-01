Umrl je filmski arhivist Ivan Nemanič

Ljubljana, 5. januarja - V 90. letu je v ponedeljek umrl zgodovinar in filmski arhivist Ivan Nemanič, so sporočili iz Slovenskega filmskega arhiva. S pionirskim delom pri zbiranju, obdelavi in popularizaciji filmskega gradiva v slovenskem prostoru in širše je ustvaril temelj za ustanovitev filmskega oddelka leta 1968, ki je prerasel v Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS.