Decembrsko neurje samo v piranski občini povzročilo za 2,2 milijona evrov škode

Piran/Koper, 6. januarja - Na piranski in koprski občini, ki sta bili najbolj prizadeti v neurju v začetka decembra, so prejeli več kot 70 prijav škode. Ker so postopki še v teku, na Mestni občini Koper ocene o višini škode še ne morejo podati, groba ocena škode, ki so jo izdelali na Občini Piran, pa znaša okoli 2,2 milijona evrov.