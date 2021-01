Berlinske ulice med pandemijo preplavili kolesarji

Berlin, 5. januarja - Berlin že dolgo velja za kolesarjem prijazno mesto, a med pandemijo covida-19 so ulice nemške prestolnice dobesedno preplavili kolesarji. Zdaj jih je že toliko, da pogosto delajo prekrške, med njimi in ostalimi udeleženci v prometu pa prihaja do napetosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.