Obrtniki in podjetniki z novoletno željo vladi

Ljubljana, 5. januarja - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je danes v imenu slovenskih obrtnikov in podjetnikov vlado ponovno pozvala k takojšnjemu odprtju storitvenih in obrtnih dejavnosti. Njihova največja novoletna želja je, da bi končno lahko spet delali, je zapisala in opozorila, da je stanje, še posebej v storitvenem sektorju, alarmantno.