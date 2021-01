V socialnovarstvene zavode in varstveno delovno centre te dni skoraj 3000 odmerkov cepiva proti covidu-19

Ljubljana, 5. januarja - V socialnovarstvenih zavodih so s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 cepili 1848 zaposlenih in 8116 uporabnikov, je na novinarski konferenci sporočil minister za delo Janez Cigler Kralj. Cepljenje v zavodih sicer poteka po načrtih, danes in v sredo pa zavodi in varstveno delovni centri pričakujejo še okoli 3000 odmerkov cepiv.