Ljubljana, 5. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste naj bi popoldan in ponoči v večjem delu države snežilo. Ponekod na Notranjskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji naj bi zapadlo tudi več kot 15 centimetrov snega, zato je priporočljiva previdna vožnja in upoštevanje varnostne razdalje.