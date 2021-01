V ponedeljek potrdili 2501 okužbo z novim koronavirusom, umrlo 30 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 5. januarja - V Sloveniji so po vladnih podatkih v ponedeljek skupno potrdili 2501 okužbo z novim koronavirusom. Opravili so 5966 PCR testov, med katerimi je bilo pozitivnih 1680 (28,16 odstotka), in 17.531 hitrih testov, med katerimi je bilo pozitivnih 821 (4,7 odstotka). V bolnišnicah so zdravili 1193 covidnih bolnikov, 30 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo.