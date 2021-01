Vojska na avstrijskem Koroškem pomaga odstranjevati sneg s streh

Beljak, 5. januarja - Na avstrijskem Koroškem, kjer je v zadnjem času zapadlo veliko snega, ljudem pri soočanju s to nevšečnostjo pomaga tudi vojska, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Tako bo 130 vojakov do sobote odstranjevalo sneg s streh javnih zgradb, in sicer predvsem v Ziljski in Lesni dolini, je sporočilo ministrstvo za obrambo.