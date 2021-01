Ljubljanska borza: Optimistično vzdušje tudi drugi dan leta

Ljubljana, 5. januarja - Tečaji vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi se tudi drugi trgovalni dan novega leta zvišujejo. Do okoli 11.30 so v povprečju porasli za pol odstotka, z najvišjo rastjo pa se lahko pohvalijo delnice NLB, Krke in Save Re. Za zdaj so vlagateljem najbolj zanimive delnice Petrola, ki se cenijo.