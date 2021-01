Otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši in učitelji veseli vrnitve v šole

Radovljica, 5. januarja - Otroci s posebnimi potrebami so se po skoraj treh mesecih učenja na daljavo danes vrnili v šolske klopi. V radovljiški šoli je bilo ob prihodu otrok zelo živahno. Ponovnega odprtja šole so se razveselili tako otroci, ki si želijo predvsem druženja, kot tudi učitelji, ki bodo skušali nadoknaditi izgubljeno pri znanju in na socialnem področju.