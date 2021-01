V BiH potrdili obtožnico zaradi spornega nakupa medicinskih ventilatorjev

Sarajevo, 5. januarja - Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja dokumentov pri nakupu medicinskih ventilatorjev iz Kitajske. Med obtoženimi je tudi suspendirani direktor federalne uprave civilne zaščite Fahrudin Solak, poročajo mediji v BiH.