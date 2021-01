Na študentskih protestih v Istanbulu več aretacij

Istanbul, 5. januarja - Na študentskih protestih v Istanbulu so aretirali najmanj 16 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Študentje so se uprli odločitvi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da na čelo Univerze Bogazici, ene najpomembnejših v Turčiji, imenuje Meliha Buluja, ki je tesno povezan z Erdoganovo Stranko za pravičnost in razvoj (AKP).