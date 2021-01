Slovenski rokometaši drevi na Nizozemskem

Amsterdam, 6. januarja - Uvodni novembrski tekmi slovenske moške rokometne reprezentance proti Poljski in Turčiji za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 sta bili odpovedani zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru. Slovenija bo prvo tekmo igrala v predmestju Amsterdama, drevi ob 18.15 se bo pomerila z Nizozemsko.