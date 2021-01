Selitev teniških igralcev zaradi strahu pred pravnimi postopki

Melbourne, 5. januarja - Organizatorji teniškega odprtega prvenstva Avstralije bodo morali spremeniti načrte glede nastanitev igralcev in igralk v času 14-dnevne obvezne karantene, poročajo avstralski mediji. Lastniki luksuznih apartmajev v hotelskem kompleksu Westin Melbourne so namreč grozili s pravnimi postopki, potem ko jih o nastanitvi in načrtih nihče ni obvestil.