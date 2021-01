Mediji: Vložena obtožnica zoper Celjana zaradi poskusa zastrupitve nekdanje partnerke in hčerke

Celje, 5. januarja - Celjsko državno tožilstvo je zadnji dan minulega leta na okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 32-letnega Celjana zaradi poskusa zastrupitve nekdanje partnerke in njune šestletne hčerke ter groženj, poročata Dnevnik in Večer. Zaradi ponovitvene nevarnosti je v priporu od 7. oktobra, sodišče pa mu je pripor podaljšalo do 6. januarja.