NBA zaostrila protikoronska pravila, Durant teden dni v karanteni

New York, 5. januarja - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA se je odločilo za zaostritev protikoronskih pravil in se odločilo za uporabo zaščitnih mask tudi med tekmami. Kot so v ponedeljek zvečer potrdili na NBA, bodo po novem za vse igralce obvezne maske za igralce na začetku vsakega polčasa, vse dokler ne bodo stopili na igrišče.