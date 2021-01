Newyorške borze zaključile s padci

New York, 4. januarja - Prvi trgovalni dan letošnjega leta so trije glavni indeksi na Wall Streetu zaključili s padcem. Po oceni borznih strokovnjakov so k temu prispevale skrbi vlagateljev glede z volitvami povezanim dogajanjem ameriški zvezni državi Georgia ter glede upočasnjenega okrevanja gospodarstva po pandemiji bolezni covid-19.