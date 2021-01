Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 744 novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom v nedeljo, pri čemer je po podatkih covid-19 sledilnika umrlo 35 oseb s covidom-19. Poročale so tudi o hitremu testiranju in novi pošiljki s 16.575 dozami cepiva proti covidu-19, ki bo večinoma namenjena zdravstvenim delavcem.