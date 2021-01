Večer o nasilju v družini (5. 1.)

Maribor, 4. januarja - Elizabeta Planinšič v komentarju Tiče se nas piše o nasilju v družini in povečanemu številu umorov in ubojev, katerih je bilo v lanskem letu dvakrat več kot leto prej. Poleg tega so policisti v minulem letu prvič v zgodovini Slovenije obravnavali tri trikratne umore. K nesoglasjem in stopnjevanju nasilja je prispevala koronavirusna realnost.