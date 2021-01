Demokrati zaradi Trumpovega pritiska na Georgio zahtevajo novo ustavno obtožbo in kazenski pregon

New York, 4. januarja - Kongresni demokrati so danes direktorja zvezne policije FBI Christopherja Wrayja pozvali, naj zaradi pritiska za spremembo volilnega izida v Georgii in s tem suma kršitve volilne zakonodaje sproži kazensko preiskavo predsednika Donalda Trumpa. Vse več je tudi pozivov k vložitvi nove ustavne obtožbe, čeprav se bo Trumpu mandat iztekel 20. januarja.