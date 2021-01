Prejšnji teden na mejnih prehodih in kontrolnih točkah skoraj 8900 napotitev v karanteno

Ljubljana, 4. januarja - V preteklem tednu je bilo na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdanih 8897 potrdil o napotitvi v karanteno na domu, od tega 6719 odraslim in 2178 mladoletnim osebam. Na mejah so zavrnili vstop v državo 101 osebi, so sporočili s policije. V primerjavi s tednom poprej so izdali za 82,5 odstotka več karantenskih odločb.