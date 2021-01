Na NIJZ prejeli prijavo neželenega učinka po cepljenju in prijavo smrti, ki sovpada s cepljenjem

Ljubljana, 4. januarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so do zdaj prejeli eno prijavo neželenega učinka po cepljenju proti covidu-19 ter eno prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše. NIJZ je popoldne o tem obvestil ministrstvo za zdravje, ki bo sklicalo komisijo za cepljenje, da primer podrobno prouči, so sporočili.