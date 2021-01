Na Škotskem do konca meseca ustavitev javnega življenja

Edinburgh, 4. januarja - Na Škotskem bo od polnoči pa do konca januarja v veljavi ustavitev javnega življenja, je danes sporočila škotska premierka Nicola Sturgeon. Za to so se odločili zaradi porasta okužb z novim koronavirusom. Britanska vlada pa je napovedala nove omejitvene ukrepe za Anglijo.