Bruselj v odzivu na očitke glede cepljenja: Trudimo se okrepiti proizvodnjo cepiv

Bruselj, 4. januarja - V Evropski komisiji so danes v odzivu na očitke glede nezadostnih odmerkov cepiv v EU izpostavili, da sta dve milijardi naročenih odmerkov dovolj in da je glavna ovira proizvodna zmogljivost, ki se jo trudijo izboljšati. Ob tem so pojasnili, da so od začetka sledili filozofiji razpršitve tveganja, saj niso želeli vsega staviti na enega konja.