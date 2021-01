Indeksi na newyorških borzah začeli s padci

New York, 4. januarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje v novem letu začeli s padci. Po poročanju tujih agencij danes v ZDA ni bilo pomembnejših poročil, bodo pa še ta teden objavili najnovejše podatke o proizvodnem in storitvenem sektorju. Prav tako vlagatelji pričakujejo decembrsko poročilo s trga dela.