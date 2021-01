Na onkološkem inštitutu prejšnji teden več potrjenih okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 4. januarja - Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so v preteklem tednu potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, od tega sedem pri bolnikih in osem pri zaposlenih, piše na njihovi spletni strani. Sprejeti so bili vsi ukrepi za zaščito bolnikov in zaposlenih. Zaradi potrjenih več okužb na oddelku H1 velja za ta oddelek poseben režim s poostrenimi varnostnimi ukrepi.