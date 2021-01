Vreme: Ponoči pretežno oblačno, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla

Ljubljana, 4. januarja - Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah do -4 stopinj Celzija. V torek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sredi dneva zlasti v višjih legah ter na Primorskem. Proti večeru in v noči na sredo bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.